Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, сколько пропустит Кузьмин, получивший перелом носа в матче с Беларусью

Стало известно, сколько пропустит Кузьмин, получивший перелом носа в матче с Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной «Россия 25» Григорий Кузьмин рассказал о восстановлении после травмы, полученной 14 декабря в матче Кубка Первого канала с Беларусью (4:3 ОТ). В результате столкновения с соперником у игрока случился перелом носа.

— Роман Ротенберг сказал, что там был перелом со смещением. Уже известно, сколько займёт восстановление?
— Понятно, что сначала было непонятно. Смещение было приличное, достаточно долго вправляли нос, замораживали, неприятная была процедура. Поговорили с врачами, думаю, недели через полторы восстановлюсь, а потом буду выходить на лёд и набирать кондиции. Буду играть в маске — не дай бог что-нибудь попадёт, а то будет ещё хуже.

— То есть можем увидеть в матчах до конца года?
— Надеюсь, да. Хотелось бы самому, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Р. Ротенберг — о травме Кузьмина: за это нужно удалять сразу. Считаю, судьи провалили игру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android