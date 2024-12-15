Стало известно, сколько пропустит Кузьмин, получивший перелом носа в матче с Беларусью

Нападающий сборной «Россия 25» Григорий Кузьмин рассказал о восстановлении после травмы, полученной 14 декабря в матче Кубка Первого канала с Беларусью (4:3 ОТ). В результате столкновения с соперником у игрока случился перелом носа.

— Роман Ротенберг сказал, что там был перелом со смещением. Уже известно, сколько займёт восстановление?

— Понятно, что сначала было непонятно. Смещение было приличное, достаточно долго вправляли нос, замораживали, неприятная была процедура. Поговорили с врачами, думаю, недели через полторы восстановлюсь, а потом буду выходить на лёд и набирать кондиции. Буду играть в маске — не дай бог что-нибудь попадёт, а то будет ещё хуже.

— То есть можем увидеть в матчах до конца года?

— Надеюсь, да. Хотелось бы самому, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.