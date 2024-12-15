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Григорий Кузьмин: не сказал бы, что судьи ошиблись, но думаю, что нос не сам сломался

Григорий Кузьмин: не сказал бы, что судьи ошиблись, но думаю, что нос не сам сломался
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Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин прокомментировал момент столкновения в матче Кубка Первого канала с соперником из команды Беларуси (4:3 ОТ), в результате которого получил перелом носа.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

— Помните сам момент?
— Да, всё прекрасно помню. Пересматривал момент. Когда уходил в раздевалку, мне всё казалось гораздо жёстче. Не сказал бы, что судьи ошиблись. Да, можно было дать две минуты, но всё зависит от ракурса видео. Понятно, что они смотрели со спины и выглядело, как будто плечо в плечо.

Но если бы смотрели, где моё лицо, то увидели бы, что и локоть подъехал к носу. Просто зависело от ракурса записи. Не буду вдаваться в подробности, но думаю, что нос не сам сломался, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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