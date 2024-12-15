Григорий Кузьмин: не сказал бы, что судьи ошиблись, но думаю, что нос не сам сломался

Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин прокомментировал момент столкновения в матче Кубка Первого канала с соперником из команды Беларуси (4:3 ОТ), в результате которого получил перелом носа.
— Помните сам момент?
— Да, всё прекрасно помню. Пересматривал момент. Когда уходил в раздевалку, мне всё казалось гораздо жёстче. Не сказал бы, что судьи ошиблись. Да, можно было дать две минуты, но всё зависит от ракурса видео. Понятно, что они смотрели со спины и выглядело, как будто плечо в плечо.
Но если бы смотрели, где моё лицо, то увидели бы, что и локоть подъехал к носу. Просто зависело от ракурса записи. Не буду вдаваться в подробности, но думаю, что нос не сам сломался, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 15 декабря 2024
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