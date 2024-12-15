Форвард «России 25», которому сломали нос в игре с Беларусью, рассказал о своём состоянии
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Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин рассказал о своём самочувствии после получения травмы 14 декабря во время матча Кубка Первого канала с Беларусью (4:3 ОТ).
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5) 2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5) 2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5) 2:2 Мороз – 32:45 (5x5) 2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5) 3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4) 4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)
— Как самочувствие? Вчерашний эпизод выглядел очень опасно.
— Согласен. Слава богу, врачи умеют всё делать правильно. Вчера мне поставили нос на место. Ребята говорят, что я выгляжу лучше, чем вчера (улыбается). Поспал хорошо, чувствую себя отлично, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
21-летний нападающий СКА Григорий Кузьмин в текущем сезоне провёл 19 матчей и заработал 11 очков. Он смог забросить четыре шайбы и сделать семь голевых передач.
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