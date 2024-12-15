Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «России 25», которому сломали нос в игре с Беларусью, рассказал о своём состоянии

Форвард «России 25», которому сломали нос в игре с Беларусью, рассказал о своём состоянии
Комментарии

Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин рассказал о своём самочувствии после получения травмы 14 декабря во время матча Кубка Первого канала с Беларусью (4:3 ОТ).

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

— Как самочувствие? Вчерашний эпизод выглядел очень опасно.
— Согласен. Слава богу, врачи умеют всё делать правильно. Вчера мне поставили нос на место. Ребята говорят, что я выгляжу лучше, чем вчера (улыбается). Поспал хорошо, чувствую себя отлично, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

21-летний нападающий СКА Григорий Кузьмин в текущем сезоне провёл 19 матчей и заработал 11 очков. Он смог забросить четыре шайбы и сделать семь голевых передач.

Материалы по теме
Григорий Кузьмин: не сказал бы, что судьи ошиблись, но думаю, что нос не сам сломался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android