Форвард «России 25», которому сломали нос в игре с Беларусью, рассказал о своём состоянии

Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин рассказал о своём самочувствии после получения травмы 14 декабря во время матча Кубка Первого канала с Беларусью (4:3 ОТ).

— Как самочувствие? Вчерашний эпизод выглядел очень опасно.

— Согласен. Слава богу, врачи умеют всё делать правильно. Вчера мне поставили нос на место. Ребята говорят, что я выгляжу лучше, чем вчера (улыбается). Поспал хорошо, чувствую себя отлично, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

21-летний нападающий СКА Григорий Кузьмин в текущем сезоне провёл 19 матчей и заработал 11 очков. Он смог забросить четыре шайбы и сделать семь голевых передач.