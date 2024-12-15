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Кузьмин: Ротенберг точно подметил про удар Тайсона. Я выглядел, как боксёр в 11-м раунде

Кузьмин: Ротенберг точно подметил про удар Тайсона. Я выглядел, как боксёр в 11-м раунде
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Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин подтвердил слова главного тренера Романа Ротенберга про силу удара в эпизоде с получением травмы во время матча с Беларусью (4:3 ОТ) 14 декабря.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

Роман Ротенберг сказал, что это был удар Майка Тайсона. Как его ощущали вы?
— После игры я сфотографировался. Выглядел, как боксёр в 11-м раунде (смеётся). Роман Борисович точно подметил (улыбается), — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Сегодня, 15 декабря, команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала, обыграв сборную Казахстана со счётом 3:1. В 2023 году команда также забрала трофей соревнований.

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