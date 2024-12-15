Кузьмин: Ротенберг точно подметил про удар Тайсона. Я выглядел, как боксёр в 11-м раунде

Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин подтвердил слова главного тренера Романа Ротенберга про силу удара в эпизоде с получением травмы во время матча с Беларусью (4:3 ОТ) 14 декабря.

— Роман Ротенберг сказал, что это был удар Майка Тайсона. Как его ощущали вы?

— После игры я сфотографировался. Выглядел, как боксёр в 11-м раунде (смеётся). Роман Борисович точно подметил (улыбается), — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Сегодня, 15 декабря, команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала, обыграв сборную Казахстана со счётом 3:1. В 2023 году команда также забрала трофей соревнований.