Вайсфельд прокомментировал резонансный эпизод в концовке матча «Россия 25» — Казахстан

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об эпизоде, произошедшем в концовке матча Кубка Первого канала между «Россией 25» и Казахстаном (3:1). На последней минуте встречи, когда счёт был 2:1 в пользу хозяев турнира, защитник Александр Елесин, упав на лёд, накрыл шайбу рукой и долго удерживал её. Судьи не усмотрели нарушений со стороны хоккеиста.

— Что думаете об эпизоде с Александром Елесиным?

— Две минуты. Задержка игры, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала.