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Вайсфельд прокомментировал резонансный эпизод в концовке матча «Россия 25» — Казахстан

Вайсфельд прокомментировал резонансный эпизод в концовке матча «Россия 25» — Казахстан
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об эпизоде, произошедшем в концовке матча Кубка Первого канала между «Россией 25» и Казахстаном (3:1). На последней минуте встречи, когда счёт был 2:1 в пользу хозяев турнира, защитник Александр Елесин, упав на лёд, накрыл шайбу рукой и долго удерживал её. Судьи не усмотрели нарушений со стороны хоккеиста.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)     1:1 Соркин (Хайруллин, Конюшков) – 10:46 (5x4)     2:1 Глотов (Кузнецов, Никишин) – 23:48 (5x5)     3:1 Сафонов (Плотников) – 59:39 (en)    

— Что думаете об эпизоде с Александром Елесиным?
— Две минуты. Задержка игры, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала.

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