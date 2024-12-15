Василий Глотов признан лучшим игроком Кубка Первого канала

Лучшим игроком Кубка Первого канала по версии компании «Норникель» стал нападающий сборной России Василий Глотов. Награду хоккеисту вручил хоккейный блогер VOBON.

«Это самое невероятное чувство, которое я когда-либо испытывал. Хоккей я полюбил с самого детства. Хоккей — лучшая в мире игра. Мурашки по коже, когда смотрю, как болельщики здесь на трибунах поддерживают сборную России. Я благодарен компании «Норникель» за то, что могу посещать такие турниры и вручать награду одному из самых любимых своих хоккеистов. Вася Глотов всегда в сердечке у меня. А ещё это одна из самых стильных наград, которую я видел и тем более вручал. Уверен, и хоккеисты оценят, и будут бороться за эту награду на следующих турнирах», — поделился впечатлениями после награждения Vobon.

Кубок Первого канала проходит с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду самого большого стадиона (вместимость — 21 500 тыс. зрителей) встретились сборные Беларуси, Казахстана, сборная мира КХЛ и команда «Россия 25». Победителем турнира, как и в 2023 году, стала сборная «Россия 25».