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Василий Глотов признан лучшим игроком Кубка Первого канала

Василий Глотов признан лучшим игроком Кубка Первого канала
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Лучшим игроком Кубка Первого канала по версии компании «Норникель» стал нападающий сборной России Василий Глотов. Награду хоккеисту вручил хоккейный блогер VOBON.

«Это самое невероятное чувство, которое я когда-либо испытывал. Хоккей я полюбил с самого детства. Хоккей — лучшая в мире игра. Мурашки по коже, когда смотрю, как болельщики здесь на трибунах поддерживают сборную России. Я благодарен компании «Норникель» за то, что могу посещать такие турниры и вручать награду одному из самых любимых своих хоккеистов. Вася Глотов всегда в сердечке у меня. А ещё это одна из самых стильных наград, которую я видел и тем более вручал. Уверен, и хоккеисты оценят, и будут бороться за эту награду на следующих турнирах», — поделился впечатлениями после награждения Vobon.

Кубок Первого канала проходит с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду самого большого стадиона (вместимость — 21 500 тыс. зрителей) встретились сборные Беларуси, Казахстана, сборная мира КХЛ и команда «Россия 25». Победителем турнира, как и в 2023 году, стала сборная «Россия 25».

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