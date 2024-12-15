Кузьмин: не держу зла на Усова. Это игровой момент, вряд ли он ехал ломать мне нос
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Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин рассказал, есть ли у него претензии к Илье Усову, нападающему команды Беларуси, в результате столкновения с которым, Григорий получил перелом носа. Матч «Россия 25» — Беларусь завершился со счётом 4:3 ОТ.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5) 2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5) 2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5) 2:2 Мороз – 32:45 (5x5) 2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5) 3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4) 4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)
— Илья Усов извинился после матча?
— Я покинул арену ещё до третьего периода, надо было ехать на процедуры. Зла на него не держу. Понимаю, что это игровой момент, в хоккее всё бывает. Мы выходим играть и понимаем, что травмы случаются. Вряд ли он ехал ломать мне нос. Надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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