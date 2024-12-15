Кузьмин: не держу зла на Усова. Это игровой момент, вряд ли он ехал ломать мне нос

Нападающий «России 25» Григорий Кузьмин рассказал, есть ли у него претензии к Илье Усову, нападающему команды Беларуси, в результате столкновения с которым, Григорий получил перелом носа. Матч «Россия 25» — Беларусь завершился со счётом 4:3 ОТ.

— Илья Усов извинился после матча?

— Я покинул арену ещё до третьего периода, надо было ехать на процедуры. Зла на него не держу. Понимаю, что это игровой момент, в хоккее всё бывает. Мы выходим играть и понимаем, что травмы случаются. Вряд ли он ехал ломать мне нос. Надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо, — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.