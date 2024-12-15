Леонид Вайсфельд высказался о судействе на Кубке Первого канала

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал уровень судейства на Кубке Первого канала. Ряд решений арбитров в ходе турнира подвергался критике со стороны тренеров, экспертов и болельщиков.

— Как в целом оцените судейство на Кубке Первого канала? Много разной критики было в адрес арбитров.

— Откровенно говоря, я за другими вещами смотрю, но, собственно, ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ, а не КХЛ. Так что удивляться тут нечему, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Кубок Первого канала проходил с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду самого большого стадиона (вместимость — 21 500 тыс. зрителей) встретились сборные Беларуси, Казахстана, сборная мира КХЛ и команда «Россия 25». Победителем турнира, как и в 2023 году, стала сборная «Россия 25».