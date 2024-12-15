Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонид Вайсфельд высказался о судействе на Кубке Первого канала

Леонид Вайсфельд высказался о судействе на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал уровень судейства на Кубке Первого канала. Ряд решений арбитров в ходе турнира подвергался критике со стороны тренеров, экспертов и болельщиков.

— Как в целом оцените судейство на Кубке Первого канала? Много разной критики было в адрес арбитров.
— Откровенно говоря, я за другими вещами смотрю, но, собственно, ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ, а не КХЛ. Так что удивляться тут нечему, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Кубок Первого канала проходил с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду самого большого стадиона (вместимость — 21 500 тыс. зрителей) встретились сборные Беларуси, Казахстана, сборная мира КХЛ и команда «Россия 25». Победителем турнира, как и в 2023 году, стала сборная «Россия 25».

Материалы по теме
«Удар Тайсона, человек фактически без носа остался!» Ротенберг наехал на судей на КПК
«Удар Тайсона, человек фактически без носа остался!» Ротенберг наехал на судей на КПК
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android