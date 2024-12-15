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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о победе в Кубке Первого канала

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о победе в Кубке Первого канала
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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу в Кубке Первого канала. Сегодня, 15 декабря, россияне обыграли Казахстан со счётом 3:1 и стали победителями турнира.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)     1:1 Соркин (Хайруллин, Конюшков) – 10:46 (5x4)     2:1 Глотов (Кузнецов, Никишин) – 23:48 (5x5)     3:1 Сафонов (Плотников) – 59:39 (en)    

«Рады, что выиграли два года подряд. Стабильность – признак мастерства. Благодарны игрокам, клубам, которые отпустили игроков. У нас получился дружный коллектив, мы много работали, провели много мероприятий – были в Петропавловской крепости, на катке, провели мастер-класс с детьми. Круглосуточная работа на благо хоккея.

Сегодня эмоционально всем было непросто, но мы победили с явным преимуществом. Могли бы забить больше, но соперник здорово оборонялся и у них очень хорошо сыграл вратарь.

Собрали на каждой игре максимальное количество зрителей, это радует. Есть что улучшить, но два КПК подряд – это дорогого стоит. В будущем будет ещё сложнее, не расслабляемся. Будем стремиться, чтобы наша сборная на всех турнирах была на первом месте», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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