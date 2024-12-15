Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг оценил прогресс Глотова и его связку с Кузнецовым

Р. Ротенберг оценил прогресс Глотова и его связку с Кузнецовым
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг рассказал, как появилась связка Евгения Кузнецова и Василия Глотова. «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала, обыграв сборную Казахстана — 3:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)     1:1 Соркин (Хайруллин, Конюшков) – 10:46 (5x4)     2:1 Глотов (Кузнецов, Никишин) – 23:48 (5x5)     3:1 Сафонов (Плотников) – 59:39 (en)    

— Оцените прогресс Глотова и его связку с Кузнецовым?
— Связка с Кузнецовым родилась вчера во время игры. Попробовали это сочетание в игре с «Барысом», поняли, что это даёт потенциальный результат. В овертайме вчера с передачи Глотова Кузнецов забросил победную шайбу, и сегодня они забросили победную. Дай бог, ребята будут вместе так же играть и радовать результатами. У них хорошая коммуникация. Глотов самокритичен, приходится работать, чтобы он не копался в себе, отпускал ситуацию. Они с Кузнецовым балансируют друг друга. Только вперёд, Глотов ещё не показал своего лучшего хоккея, всё ещё впереди, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Казахстан оказался крепким орешком! Но Россия завоевала Кубок Первого канала
Казахстан оказался крепким орешком! Но Россия завоевала Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android