Р. Ротенберг оценил прогресс Глотова и его связку с Кузнецовым

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг рассказал, как появилась связка Евгения Кузнецова и Василия Глотова. «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала, обыграв сборную Казахстана — 3:1.

— Оцените прогресс Глотова и его связку с Кузнецовым?

— Связка с Кузнецовым родилась вчера во время игры. Попробовали это сочетание в игре с «Барысом», поняли, что это даёт потенциальный результат. В овертайме вчера с передачи Глотова Кузнецов забросил победную шайбу, и сегодня они забросили победную. Дай бог, ребята будут вместе так же играть и радовать результатами. У них хорошая коммуникация. Глотов самокритичен, приходится работать, чтобы он не копался в себе, отпускал ситуацию. Они с Кузнецовым балансируют друг друга. Только вперёд, Глотов ещё не показал своего лучшего хоккея, всё ещё впереди, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.