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Швейцария — Финляндия, результат матча 15 декабря 2024, счет 1:0, Еврохоккейтур

Швейцария одолела Финляндию с минимальным счётом в матче Евротура
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Завершился матч Швейцарских игр Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Швейцарии и Финляндии. Со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) победу одержала команда Швейцарии.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
15 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 0
Финляндия
1:0 Берчи (Хельднер, Симьон) – 14:07    

За сборную Швейцарии забил Кристоф Берчи. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Финляндия в овертайме победила Швейцарию со счётом 3:2.

15 декабря — заключительный день Швейцарских игр. Первое место в турнирной таблице заняла Чехия, у неё 12 очков, на втором месте Финляндия с 11 очками. С сильным отрывом третье место у Швеции — четыре очка. Три очка на счету сборной Швейцарии.

С 2022 года команда из России не принимает участие в Еврохоккейтуре из-за санкций.

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