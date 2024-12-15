Швейцария одолела Финляндию с минимальным счётом в матче Евротура
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Завершился матч Швейцарских игр Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Швейцарии и Финляндии. Со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) победу одержала команда Швейцарии.
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
15 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 0
Финляндия
1:0 Берчи (Хельднер, Симьон) – 14:07
За сборную Швейцарии забил Кристоф Берчи. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Финляндия в овертайме победила Швейцарию со счётом 3:2.
15 декабря — заключительный день Швейцарских игр. Первое место в турнирной таблице заняла Чехия, у неё 12 очков, на втором месте Финляндия с 11 очками. С сильным отрывом третье место у Швеции — четыре очка. Три очка на счету сборной Швейцарии.
С 2022 года команда из России не принимает участие в Еврохоккейтуре из-за санкций.
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