Швейцария одолела Финляндию с минимальным счётом в матче Евротура

Завершился матч Швейцарских игр Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Швейцарии и Финляндии. Со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) победу одержала команда Швейцарии.

За сборную Швейцарии забил Кристоф Берчи. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Финляндия в овертайме победила Швейцарию со счётом 3:2.

15 декабря — заключительный день Швейцарских игр. Первое место в турнирной таблице заняла Чехия, у неё 12 очков, на втором месте Финляндия с 11 очками. С сильным отрывом третье место у Швеции — четыре очка. Три очка на счету сборной Швейцарии.

С 2022 года команда из России не принимает участие в Еврохоккейтуре из-за санкций.