Р. Ротенберг: я готов подать заявление в правоохранительные органы на судейство в хоккее

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг рассказал, что недоволен уровнем судейства матчей Кубка Первого канала. Сегодня, 15 декабря, сборная «Россия 25» обыграла Казахстана (3:1) и стала победителем турнира.

— Кузьмин подтвердил перелом носа. Как оцениваете эту ситуацию, кто-то сомневался, что он получил травму?

— Не знаю, кто там сомневался. Усов ударил локтем в нос в столкновении. Казалось, это было плечо, но это было не плечо. Судьи этот момент не увидели. Все допускают ошибки, думаю, в будущем судьи будут более внимательными. Когда игрок получает перелом, кровь, в таких ключевых матчах судьи обязаны более внимательно изучать каждый эпизод, чтобы не было ситуаций, как вчера. Кузьмин забил наш второй гол, он наш ключевой игрок большинства, который только вышел на максимальные возможности. Травмы бывают, но есть судьи, чтобы удалять до конца игры. Удали до конца игры Усова, не было бы таких ситуаций. А это дало импульс сопернику, когда наш игрок весь в крови ушёл в раздевалку, нет удаления. За счёт импульса мы 68 секунд не могли показать тот хоккей, который показывали до этого. Но это жизнь, это хоккей, слава богу, Кузьмин жив и здоров. Два месяца берём, надеемся увидеть его до плей-офф.

— Можно сделать, чтобы матчи сборной судили не судьи ВХЛ?

— Думаете, другие судьи таких ошибок не допускают? Это же не только я об этом говорю, губернатор подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем подать заявление, почему нет? Надо, чтобы было всё честно и в футболе, и в хоккее, тогда судьи будут принимать всегда честные решения. Судье нужна объективность. Не говорю, что ими кто-то управляет, просто нам надо добиться максимального результата. А если надо подать заявление в правоохранительные органы, я лично готов это сделать.

Мы обсуждали это с Анисимовым. В этом сезоне мы сделали шаг вперёд, но есть что улучшить. Мы работаем совместно с Минспорта и администрацией президента, как сделать, чтобы было всё честно, чтобы был единый стандарт. Тогда мы будем все в плюсе, будут приходить новые инвесторы, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.