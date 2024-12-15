Р. Ротенберг: за бугром намного больше проблем, детям сейчас лучше играть в России

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг объяснил, почему считает, что хоккеистам проще и лучше играть в России, чем за океаном.

«Мы обсуждали это с Анисимовым. В этом сезоне мы сделали шаг вперёд, но есть, что улучшить. Мы работаем совместно с Минспорта и Администрацией президента, как улучшить все эти направления, как сделать, чтобы дети развивались, чтобы было всё честно, чтобы был единый стандарт. Тогда мы будем все в плюсе, будет больше талантливых мальчишек, интереса к хоккею, будут приходить новые инвесторы.

Очень много частных инвесторов, строятся катки в регионах, дети начинают развиваться. Детям лучше играть сейчас в России. Это раньше надо было лететь в Канаду, Америку, сейчас такой необходимости нет. Агенты получают комиссию $ 10 тыс. за привезённого ребёнка. Мы должны думать не про бизнес агентов, а как наших детей развивать. Мы же не работаем на Канаду или США, мы работаем на Россию. Наша задача – развивать детей в России. И журналисты должны объективно писать. Когда пишут, что за бугром всё замечательно, а тут в России проблемы… Поверьте, за бугром сейчас намного больше проблем, чем в России. Есть вопросы к нашим медиа, надо поддерживать нашу школу, наш хоккей, наших детишек и нашу сборную», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.