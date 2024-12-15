Беларусь разгромила сборную мира КХЛ в матче Кубка Первого канала
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Завершился матч Кубка Первого канала, в котором встретились национальная команда Беларуси и сборная мира КХЛ. Встреча прошла на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Со счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) победу одержала команда Беларуси.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
6 : 1
Сборная мира КХЛ
1:0 Бориков (Сапего, Скоренов) – 17:51 (5x5) 2:0 Белевич (Мороз) – 21:21 (5x5) 2:1 Родевальд (Меркли, Шулак) – 30:28 (5x4) 3:1 Белевич (Фальковский, Мороз) – 30:52 (5x5) 4:1 Алистров – 39:48 (5x5) 5:1 Кузнецов (Усов, Сушко) – 39:55 (5x5) 6:1 Горбунов – 58:38 (5x4)
В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Андрей Белевич, оформивший дубль, Владимир Алистров, Сергей Кузнецов и Роман Горбунов. За сборную мира КХЛ забил Джек Родевальд.
Сборная Беларуси заняла второе место в турнирной таблице Кубка Первого канала. Сборная мира КХЛ стала третьей. Четвёртое место у национальной команды Казахстана. «Россия 25» стала победителем турнира.
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