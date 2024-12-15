Беларусь разгромила сборную мира КХЛ в матче Кубка Первого канала

Завершился матч Кубка Первого канала, в котором встретились национальная команда Беларуси и сборная мира КХЛ. Встреча прошла на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Со счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) победу одержала команда Беларуси.

В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Андрей Белевич, оформивший дубль, Владимир Алистров, Сергей Кузнецов и Роман Горбунов. За сборную мира КХЛ забил Джек Родевальд.

Сборная Беларуси заняла второе место в турнирной таблице Кубка Первого канала. Сборная мира КХЛ стала третьей. Четвёртое место у национальной команды Казахстана. «Россия 25» стала победителем турнира.