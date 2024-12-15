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«Может, тогда бы ты не был сейчас в России». Журналист из США ответил Тони Деанджело

«Может, тогда бы ты не был сейчас в России». Журналист из США ответил Тони Деанджело
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Журналист The Athletic Дом Лущишин ответил на пост защитника СКА Тони Деанджело в соцсети Х. Хоккеист высказался о статистическом показателе ожидаемых голов, который оценивает опасность каждого броска в зависимости от различных факторов, заявив, что это бесполезная часть статистики.

«Может быть, если бы ты лучше понимал, почему это важно, ты бы сейчас не был в России, Тони», — написал Лущишин в ответ на негодования Деанджело.

Тони отреагировал на ироничную шутку, сказав, что он не должен разбираться в статистике, в России её достаточно.

Напомним, Тони Деанджело присоединился к российскому СКА в сезоне-2024/2025. Ранее он не играл в КХЛ.

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