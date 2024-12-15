«Думаю, «СКА Арена» намного лучше катков НХЛ». Михайлов восхитился самым большим дворцом

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил красоту «СКА Арены».

«СКА Арена» – прекрасная, она удивительно красива. В Питере всегда были замечательные болельщики, ещё когда я здесь работал. Это один из лучших стадионов в Европе. На катках НХЛ я особо не играл, совсем немножко. Но я думаю, что «СКА Арена» намного лучше», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, «СКА Арена» была построена в 2023 году. Сейчас этот стадион вмещает около 21,5 тыс. зрителей и является самой большой ареной в мире. 12 декабря стало известно, что СКА вернётся на новую арену и домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ будет проводить именно там.