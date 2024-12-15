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Форвард «Миннесоты» рассказал о забавной реакции Капризова на возвращение Цуккарелло

Форвард «Миннесоты» рассказал о забавной реакции Капризова на возвращение Цуккарелло
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал, как отреагировал российский хоккеист Кирилл Капризов на возвращение Матса Цуккарелло после травмы.

«Не буду врать, он не был сначала самым счастливым. Потом он услышал, что Цукки катается на коньках, и стал похож на маленького ребёнка в рождественское утро», — приводит слова Фолиньо журналист NHL Майкл Руссо на своей странице в соцсети Х.

Цуккарелло и Капризов друзья вне льда и хорошо взаимодействуют друг с другом в игре, однако в этом сезоне Матс перенёс операцию и выбыл почти на месяц из-за этого. Всё это время Капризов тренировался и играл без него.

Напомним, вчера россиянин оформил дубль в матче «Миннесота» — «Филадельфия Флайерз» и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ.

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