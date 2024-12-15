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Борис Михайлов уверен, что Россия вернётся на международную арену в течение двух лет

Борис Михайлов уверен, что Россия вернётся на международную арену в течение двух лет
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов уверен, что российским спортсменам удастся вернуться на международную арену в течение двух лет.

«Я уверен в том, что через два года команда вернётся на международную арену. Это лицо нашего хоккея. Конечно, предполагать можно всё что угодно. Но, как я думаю, люди, которые чрезвычайно далеки от спорта, на Западе отрезвеют. Там очень слабые политики. Нельзя путать яичницу с колбасой», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, с 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований по решению международных федераций и ассоциаций в разных видах спорта. В тех дисциплинах, где россияне допущены до участия в стартах вместе с другими спортсменами, они выступают в качестве нейтральных атлетов без гимна и флага.

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