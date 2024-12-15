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Терещенко: нынешний Кубок Первого канала не сравнится с международными соревнованиями

Терещенко: нынешний Кубок Первого канала не сравнится с международными соревнованиями
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о Кубке Первого канала — 2024, заявив, что раньше турнир был более интересным.

«Нынешний Кубок Первого канала не сравнится с международными соревнованиями. Раньше, лет 10-15 назад, на этот турнир приезжали все сильнейшие российские хоккеисты. В нашу национальную команду тренеры собирали всех лучших с прицелом, кто будет играть на чемпионате мира. Да и уровень сборных Швеции, Финляндии, Чехии повыше, чем у белорусов и казахов при всём уважении к ним», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, Кубок Первого канала в 2024 году прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Победителем турнира стала команда «Россия 25». Второе место осталось за сборной Беларуси, третье — у сборной мира КХЛ. Национальная команда Казахстана заняла четвёртую строчку.

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