Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кубок Первого канала по хоккею — 2024: результаты, календарь, таблица, 15 декабря

Кубок Первого канала по хоккею — 2024: результаты, календарь, таблица, 15 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

15 декабря прошли заключительные матчи Кубка Первого канала — 2024. В рамках турнира завершились две встречи между сборными России и Казахстана, командой Беларуси и сборной мира КХЛ.

Матч «Россия 25» — сборная Казахстана завершился со счётом 3:1 в пользу команды из России. В составе Казахстана заброшенной шайбой отметился Андрей Буяльский. За «Россию 25» забили Максим Соркин, Василий Глотов, Илья Сафонов.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Буяльский (Бреус, Рымарев) – 01:22 (5x5)     1:1 Соркин (Хайруллин, Конюшков) – 10:46 (5x4)     2:1 Глотов (Кузнецов, Никишин) – 23:48 (5x5)     3:1 Сафонов (Плотников) – 59:39 (en)    

Матч национальной команды Беларуси и сборной мира КХЛ завершился со счётом 5:1 в пользу белорусских хоккеистов. В составе Беларуси заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Андрей Белевич, оформивший дубль, Владимир Алистров, Сергей Кузнецов и Роман Горбунов. За сборную мира КХЛ забил Джек Родевальд.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
15 декабря 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Окончен
6 : 1
Сборная мира КХЛ
1:0 Бориков (Сапего, Скоренов) – 17:51 (5x5)     2:0 Белевич (Мороз) – 21:21 (5x5)     2:1 Родевальд (Меркли, Шулак) – 30:28 (5x4)     3:1 Белевич (Фальковский, Мороз) – 30:52 (5x5)     4:1 Алистров – 39:48 (5x5)     5:1 Кузнецов (Усов, Сушко) – 39:55 (5x5)     6:1 Горбунов – 58:38 (5x4)    

После завершения турнира места на Кубке Первого канала — 2024 распределились таким образом:

Победитель Кубка Первого канала — «Россия 25»

Второе место — сборная Беларуси

Третье место — сборная мира КХЛ

Четвёртое место — сборная Казахстана

Материалы по теме
«Россия 25» обыграла сборную Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android