Кубок Первого канала по хоккею — 2024: результаты, календарь, таблица, 15 декабря

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15 декабря прошли заключительные матчи Кубка Первого канала — 2024. В рамках турнира завершились две встречи между сборными России и Казахстана, командой Беларуси и сборной мира КХЛ.

Матч «Россия 25» — сборная Казахстана завершился со счётом 3:1 в пользу команды из России. В составе Казахстана заброшенной шайбой отметился Андрей Буяльский. За «Россию 25» забили Максим Соркин, Василий Глотов, Илья Сафонов.

Матч национальной команды Беларуси и сборной мира КХЛ завершился со счётом 5:1 в пользу белорусских хоккеистов. В составе Беларуси заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Андрей Белевич, оформивший дубль, Владимир Алистров, Сергей Кузнецов и Роман Горбунов. За сборную мира КХЛ забил Джек Родевальд.

После завершения турнира места на Кубке Первого канала — 2024 распределились таким образом:

Победитель Кубка Первого канала — «Россия 25»

Второе место — сборная Беларуси

Третье место — сборная мира КХЛ

Четвёртое место — сборная Казахстана