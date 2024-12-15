Кубок Первого канала по хоккею — 2024: результаты, календарь, таблица, 15 декабря

15 декабря прошли заключительные матчи Кубка Первого канала — 2024. В рамках турнира завершились две встречи между сборными России и Казахстана, командой Беларуси и сборной мира КХЛ.
Матч «Россия 25» — сборная Казахстана завершился со счётом 3:1 в пользу команды из России. В составе Казахстана заброшенной шайбой отметился Андрей Буяльский. За «Россию 25» забили Максим Соркин, Василий Глотов, Илья Сафонов.
Матч национальной команды Беларуси и сборной мира КХЛ завершился со счётом 5:1 в пользу белорусских хоккеистов. В составе Беларуси заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Андрей Белевич, оформивший дубль, Владимир Алистров, Сергей Кузнецов и Роман Горбунов. За сборную мира КХЛ забил Джек Родевальд.
После завершения турнира места на Кубке Первого канала — 2024 распределились таким образом:
Победитель Кубка Первого канала — «Россия 25»
Второе место — сборная Беларуси
Третье место — сборная мира КХЛ
Четвёртое место — сборная Казахстана
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