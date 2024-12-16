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Результаты игрового дня Евротура 15 декабря

Результаты игрового дня Евротура 15 декабря
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15 декабря завершились два матча Евротура по хоккею — между командами Швейцарии и Финляндии, Швеции и Чехии. Сейчас сборные в рамках турнира находятся на этапе Швейцарских игр.

Матч Чехии и Швеции завершился со счётом 5:3 в пользу чешских хоккеистов. За сборную Швеции забили Андреас Вингерли, Матиас Броме, Якоб де ла Роуз. В команде из Чехии заброшенными шайбами отметились Филип Хлапик, Филип Задина, Яхим Конделик, Ондржей Коваржчик.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Чехия
Окончен
5 : 3
Швеция
1:0 Хлапик (Задина, Седлак) – 11:09     1:1 Вингерли (Хартманн, Линдхольм) – 22:50     1:2 Броме (Сёренсен, Валльмарк) – 24:00     2:2 Задина (Sirota, Седлак) – 29:32     3:2 Конделик (Флек, Беранек) – 43:02     4:2 Коваржчик (Воженилек, Коваржчик) – 50:03 (pp)     4:3 де ла Роуз (Сёренсен, Хед) – 53:19 (pp)     5:3 Каут – 59:51 (sh)    

Матч Швейцарии и Финляндии завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Швейцарии. За сборную Швейцарии забил Кристоф Берчи. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Финляндия в овертайме победила Швейцарию со счётом 3:2.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
15 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 0
Финляндия
1:0 Берчи (Хельднер, Симьон) – 14:07    

15 декабря — заключительный день Швейцарских игр. Первое место в турнирной таблице заняла Чехия, у неё 12 очков, на втором месте Финляндия с 11 очками. Третье место у Швеции с большим отрывом — четыре очка. Три очка на счету сборной Швейцарии.

Календарь Евротура
Турнирная таблица Евротура
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