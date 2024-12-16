Результаты игрового дня Евротура 15 декабря

15 декабря завершились два матча Евротура по хоккею — между командами Швейцарии и Финляндии, Швеции и Чехии. Сейчас сборные в рамках турнира находятся на этапе Швейцарских игр.
Матч Чехии и Швеции завершился со счётом 5:3 в пользу чешских хоккеистов. За сборную Швеции забили Андреас Вингерли, Матиас Броме, Якоб де ла Роуз. В команде из Чехии заброшенными шайбами отметились Филип Хлапик, Филип Задина, Яхим Конделик, Ондржей Коваржчик.
Матч Швейцарии и Финляндии завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Швейцарии. За сборную Швейцарии забил Кристоф Берчи. В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Финляндия в овертайме победила Швейцарию со счётом 3:2.
15 декабря — заключительный день Швейцарских игр. Первое место в турнирной таблице заняла Чехия, у неё 12 очков, на втором месте Финляндия с 11 очками. Третье место у Швеции с большим отрывом — четыре очка. Три очка на счету сборной Швейцарии.
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