Вайсфельд объяснил, почему стоило провести Кубок Первого канала

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, почему важно было провести Кубок Первого канала.

— Какие у вас впечатления от игры сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала?

— Честно, никаких. Я просто за игроками смотрел. Поиграли, получили международный опыт.

— Стоило ли вообще проводить этот турнир?

— Учитывая, что столько зрителей было, конечно, стоило! Это раз. И международный опыт, каким бы он ни был, всё равно нужен. Так что проводить-то, конечно, стоило. Тут вопросов никаких нет, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Победу на Кубке Первого канала — 2024 одержала команда «Россия 25», сыгравшая под руководством Романа Ротенберга.