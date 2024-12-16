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Вайсфельд высказался о сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

Вайсфельд высказался о сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала
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Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о сборной мира КХЛ, созданной для участия в Кубке Первого канала в 2024 году.

— Как оцените инициативу создания сборной мира КХЛ, составленной из легионеров?
— В принципе, положительный момент. Ну а кто бы там играл? Всё равно четыре команды же нужно. Мне кажется, это нормально. А что здесь плохого-то?

— Некоторые сравнивали сборную мира с командой «Звёзды и ВХЛ». Мнения, какая команда более предпочтительна для такого турнира, разделились.
— Я думаю, та, которая в этом году была, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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