Вайсфельд высказался о сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о сборной мира КХЛ, созданной для участия в Кубке Первого канала в 2024 году.

— Как оцените инициативу создания сборной мира КХЛ, составленной из легионеров?

— В принципе, положительный момент. Ну а кто бы там играл? Всё равно четыре команды же нужно. Мне кажется, это нормально. А что здесь плохого-то?

— Некоторые сравнивали сборную мира с командой «Звёзды и ВХЛ». Мнения, какая команда более предпочтительна для такого турнира, разделились.

— Я думаю, та, которая в этом году была, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.