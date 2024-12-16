Артемий Панарин пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». Встреча пройдет 16 декабря, начало 3:00 мск.

Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин пропустит матч из-за травмы верхней части тела.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 29 матчах, в которых записал в свой актив 15 голов и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий провёл 701 матч, забив 280 голов и сделав 537 результативных передач при коэффициенте полезности «+150»

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