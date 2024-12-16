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Чикаго – Айлендерс, результат матча 16 декабря 2024, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть «Айлендерс», у Сорокина 18 сейвов
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Михеев (Терявяйнен, Аллан) – 09:08     1:1 Пулок – 18:43     2:1 Холл (Терявяйнен, Власик) – 19:40     2:2 Хольмстрём (Энгвалль, Маклин) – 22:25     3:2 Терявяйнен (Бедард, Власик) – 35:19 (pp)     3:3 Добсон (Нельсон, Цыплаков) – 40:47     4:3 Бедард (Донато) – 59:06     5:3 Мёрфи – 59:49    

В составе «Чикаго» забивали Илья Михеев, Тейлор Холл, Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард и Коннор Мёрфи.

За «Айлендерс» забивали Райан Пулок, Симон Хольмстрём и Ноа Добсон. Российский нападающий Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Сорокин сделал 18 сейвов.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» проведёт матч с «Каролиной Харрикейнз».

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