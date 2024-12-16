Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть «Айлендерс», у Сорокина 18 сейвов

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Чикаго» забивали Илья Михеев, Тейлор Холл, Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард и Коннор Мёрфи.

За «Айлендерс» забивали Райан Пулок, Симон Хольмстрём и Ноа Добсон. Российский нападающий Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Сорокин сделал 18 сейвов.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» проведёт матч с «Каролиной Харрикейнз».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ