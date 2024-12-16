Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, какой аспект в игре команды нужно улучшать. «Вашингтон» пропустил гол первым семь раз в последних 10 играх.

«Мы играем с огнём, когда постоянно отстаём в счёте. Счёт есть счёт, и вы не хотите пропускать первый гол, но… да, нам нужно продолжать развивать свою игру. Побеждать и набирать очки в этой лиге. Никогда не бывает легко выигрывать матчи в Национальной хоккейной лиге. Но мы также зрелая команда и понимаем, что нам нужно работать над улучшением и оставаться более стабильными, особенно в домашних матчах», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ