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Спенсер Карбери – о проблемах «Вашингтона»: мы играем с огнём

Спенсер Карбери – о проблемах «Вашингтона»: мы играем с огнём
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, какой аспект в игре команды нужно улучшать. «Вашингтон» пропустил гол первым семь раз в последних 10 играх.

«Мы играем с огнём, когда постоянно отстаём в счёте. Счёт есть счёт, и вы не хотите пропускать первый гол, но… да, нам нужно продолжать развивать свою игру. Побеждать и набирать очки в этой лиге. Никогда не бывает легко выигрывать матчи в Национальной хоккейной лиге. Но мы также зрелая команда и понимаем, что нам нужно работать над улучшением и оставаться более стабильными, особенно в домашних матчах», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 44 очка.

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