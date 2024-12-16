«Каролина» обыграла «Коламбус», Воронков, Марченко и Проворов забили полностью русский гол
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харркейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ахо (Джарвис) – 08:28 (sh) 2:0 Каррье (Стаал, Мартинук) – 19:08 2:1 Воронков (Марченко, Проворов) – 35:52 3:1 Мартинук (Стаал, Орлов) – 37:16 4:1 Котканиеми (Нечас, Уокер) – 46:19
В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Уильям Каррье, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми.
За «Коламбус» гол забил российский нападающий Дмитрий Воронков. В этом моменте результативными передачами отметились россияне Кирилл Марченко и Иван Проворов.
Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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