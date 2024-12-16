«Каролина» обыграла «Коламбус», Воронков, Марченко и Проворов забили полностью русский гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харркейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Уильям Каррье, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми.

За «Коламбус» гол забил российский нападающий Дмитрий Воронков. В этом моменте результативными передачами отметились россияне Кирилл Марченко и Иван Проворов.

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В следующем матче «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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