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Каролина – Коламбус, результат матча 16 декабря 2024, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Каролина» обыграла «Коламбус», Воронков, Марченко и Проворов забили полностью русский гол
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харркейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ахо (Джарвис) – 08:28 (sh)     2:0 Каррье (Стаал, Мартинук) – 19:08     2:1 Воронков (Марченко, Проворов) – 35:52     3:1 Мартинук (Стаал, Орлов) – 37:16     4:1 Котканиеми (Нечас, Уокер) – 46:19    

В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Уильям Каррье, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми.

За «Коламбус» гол забил российский нападающий Дмитрий Воронков. В этом моменте результативными передачами отметились россияне Кирилл Марченко и Иван Проворов.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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