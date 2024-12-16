Дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Вегасом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Виктор Олофссон, Ши Теодор и Вильям Карлссон. За «Миннесоту» дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Отметим, что форвард «Вегаса» Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Флоридой», а «Вегас» проведёт встречу с «Ванкувером».

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