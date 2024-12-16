Дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Вегасом»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30 1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp) 1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04 2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56 2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49
В составе победителей отличились Виктор Олофссон, Ши Теодор и Вильям Карлссон. За «Миннесоту» дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов.
Отметим, что форвард «Вегаса» Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Флоридой», а «Вегас» проведёт встречу с «Ванкувером».
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