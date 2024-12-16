Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Вегасом»

Дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Вегасом»
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

В составе победителей отличились Виктор Олофссон, Ши Теодор и Вильям Карлссон. За «Миннесоту» дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Отметим, что форвард «Вегаса» Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Флоридой», а «Вегас» проведёт встречу с «Ванкувером».

Материалы по теме
Наследники Овечкина, чудо-россиянин и неожиданная звезда. 11 главных открытий сезона НХЛ
Наследники Овечкина, чудо-россиянин и неожиданная звезда. 11 главных открытий сезона НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android