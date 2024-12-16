Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» и установил рекорд франшизы по голам. У россиянина наибольшее количество голов среди игроков «Уайлд» за первые 30 матчей сезона.

Капризов забил свой 21-й и 22-й гол в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. Он превзошёл рекорд Мариана Габорика в «Миннесоте» (20 голов в 30 играх в сезоне-2006/2007).

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 308 матчах, в которых записал на свой счёт 182 гола и 195 результативных передач при коэффициенте полезности «+71».

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