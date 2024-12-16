«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина проиграли «Сент-Луису» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс»». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Сент-Луис» забивали Павел Бучневич, Джодан Кайру и Роберт Томас. Нападающий Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» отличились Бретт Берард и Уилл Кайлли.

Напомним, российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил матч из-за травмы верхней части тела. Голкипер Игорь Шестёркин также не принял участие в этом матче.

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