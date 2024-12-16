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Сент-Луис – Рейнджерс, результат матча 16 декабря 2024, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина проиграли «Сент-Луису» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс»». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 18:51     2:0 Кайру (Торопченко, Шенн) – 26:33     3:0 Томас – 30:28     3:1 Берард – 50:18     3:2 Кайлли (Лафреньер, Хитил) – 51:37    

За «Сент-Луис» забивали Павел Бучневич, Джодан Кайру и Роберт Томас. Нападающий Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

В составе «Рейнджерс» отличились Бретт Берард и Уилл Кайлли.

Напомним, российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил матч из-за травмы верхней части тела. Голкипер Игорь Шестёркин также не принял участие в этом матче.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

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