Таварес — самый возрастной хоккеист в истории «Торонто», оформивший натуральный хет-трик
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес стал автором натурального хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:3), который прошёл этой ночью.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Куинн (Петерка, Байрэм) – 01:03 (pp) 0:2 Так (Бенсон, Томпсон) – 02:46 1:2 Доми (Робертсон, Макманн) – 15:45 1:3 Куинн (Петерка, Самуэльссон) – 29:11 2:3 Робертсон (Макманн, Доми) – 31:20 3:3 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:41 (pp) 4:3 Таварес (Танев, Экман-Ларссон) – 33:51 5:3 Таварес (Нис, Марнер) – 57:48
Таким образом, Таварес стал самым возрастным игроком в истории франшизы, которому удалось отметиться данным достижением. Он сделал это в возрасте 34 лет 86 дней. До этого рекорд в этом компоненте принадлежал Силу Эппсу (33 года и 63 дня в 1948 году).
Напомним, натуральный хет-трик — это серия из трёх забитых игроком в одном матче голов не прерывалась голами, забитыми другими игроками.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского нападающего 28 (15+13) очков в 30 матчах. Он выступает за «Мэйпл Лифс» с сезона-2018/2019.
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