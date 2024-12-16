Таварес — самый возрастной хоккеист в истории «Торонто», оформивший натуральный хет-трик

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес стал автором натурального хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:3), который прошёл этой ночью.

Таким образом, Таварес стал самым возрастным игроком в истории франшизы, которому удалось отметиться данным достижением. Он сделал это в возрасте 34 лет 86 дней. До этого рекорд в этом компоненте принадлежал Силу Эппсу (33 года и 63 дня в 1948 году).

Напомним, натуральный хет-трик — это серия из трёх забитых игроком в одном матче голов не прерывалась голами, забитыми другими игроками.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского нападающего 28 (15+13) очков в 30 матчах. Он выступает за «Мэйпл Лифс» с сезона-2018/2019.