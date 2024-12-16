Кирилл Капризов вырвался на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем по ходу матча с «Вегас Голден Найтс», который недавно завершился. Игра осталась за «Вегасом», который добыл победу с итоговым счётом 3:2.

Таким образом, Капризов набрал 46-е и 47-е очки в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров. У россиянина 22 гола и 25 резуьтативных передач. Первое место в списке лучших бомбардиров занимает канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В его актив 50 очков (13 голов + 37 результативных передач).

На третьем месте по очкам находится одноклубник Маккиннона, финский нападающий Микко Рантанен, у которого 46 очков (18 голов и 28 ассистов). Столько же очков у российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (14 голов и 32 ассиста). Пятое места с 45 (22+23) очками занимает немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Чешский нападающий «Каролина Харрикейнз» Мартин Нечас, набравший 44 (14+30) очка, идёт шестым.

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