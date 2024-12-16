Джек Айкел установил исторический рекорд «Вегаса» в НХЛ в матче с «Миннесотой»

Звёздный нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел отметился двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:2), который прошёл этой ночью.

Этот результат помог 28-летнему американцу преодолеть отметку в 200 очков за карьеру в «Вегасе». На это ему потребовалось всего 195 матчей, что является самым быстрым показателем в истории «рыцарей». Предыдущим рекордсменом был Марк Стоун, которому потребовалось 214 матчей чтобы набрать 200 очков за клуб из Невады.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Айкела 42 (9+33) очка в 31 матче. Он защищает цвета «Голден Найтс» с сезона-2021/2022, и в 2023 году вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.