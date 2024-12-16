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Джек Айкел установил исторический рекорд «Вегаса» в НХЛ в матче с «Миннесотой»

Джек Айкел установил исторический рекорд «Вегаса» в НХЛ в матче с «Миннесотой»
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Звёздный нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел отметился двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:2), который прошёл этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

Этот результат помог 28-летнему американцу преодолеть отметку в 200 очков за карьеру в «Вегасе». На это ему потребовалось всего 195 матчей, что является самым быстрым показателем в истории «рыцарей». Предыдущим рекордсменом был Марк Стоун, которому потребовалось 214 матчей чтобы набрать 200 очков за клуб из Невады.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Айкела 42 (9+33) очка в 31 матче. Он защищает цвета «Голден Найтс» с сезона-2021/2022, и в 2023 году вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

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