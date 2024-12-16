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Бедард повторил историческое достижение Патрика Кейна и Бобби Халла в истории «Чикаго»

Бедард повторил историческое достижение Патрика Кейна и Бобби Халла в истории «Чикаго»
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Звёздный нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард стал автором победного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), который прошёл этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Михеев (Терявяйнен, Аллан) – 09:08     1:1 Пулок – 18:43     2:1 Холл (Терявяйнен, Власик) – 19:40     2:2 Хольмстрём (Энгвалль, Маклин) – 22:25     3:2 Терявяйнен (Бедард, Власик) – 35:19 (pp)     3:3 Добсон (Нельсон, Цыплаков) – 40:47     4:3 Бедард (Донато) – 59:06     5:3 Мёрфи – 59:49    

Таким образом, это уже пятый победный гол 19-летнего канадца за карьеру в НХЛ. Этот результат помог ему выйти на первое место в истории «Блэкхоукс» по количеству победных шайб в статусе тинейджера, сравнявшись с легендарными Бобби Халлом и Патриком Кейном.

Отметим, что в матче с «островитянами» Бедард также отметился результативной передачей.

Напомним, Коннор Бедард является первым номером драфта НХЛ 2023 года, где он был выбран «Чикаго». В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 26 (7+19) очков в 31 матче. Это второй сезон молодого хоккеиста в НХЛ.

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