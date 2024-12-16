Бедард повторил историческое достижение Патрика Кейна и Бобби Халла в истории «Чикаго»

Звёздный нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард стал автором победного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), который прошёл этой ночью.

Таким образом, это уже пятый победный гол 19-летнего канадца за карьеру в НХЛ. Этот результат помог ему выйти на первое место в истории «Блэкхоукс» по количеству победных шайб в статусе тинейджера, сравнявшись с легендарными Бобби Халлом и Патриком Кейном.

Отметим, что в матче с «островитянами» Бедард также отметился результативной передачей.

Напомним, Коннор Бедард является первым номером драфта НХЛ 2023 года, где он был выбран «Чикаго». В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 26 (7+19) очков в 31 матче. Это второй сезон молодого хоккеиста в НХЛ.