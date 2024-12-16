Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ

Кирилл Капризов вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем по ходу матча с «Вегас Голден Найтс», который недавно завершился. Игра осталась за «Вегасом», добывшим победу с итоговым счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

После данного матча в активе Капризова теперь 22 заброшенные шайбы в текущем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на первое место снайперского списка. Столько же шайб у немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, таким образом первое место оба хоккеиста делят между собой.

Ближайший преследователь Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй Лайтнинг» записал на свой счёт 20 заброшенных шайб.

Напомним, Капризов также находится на втором месте списка лучших бомбардиров с 47 очками, уступая Натану Маккиннону (50).

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

Материалы по теме
«Его цена растёт». Готовы ли в «Миннесоте» дать Капризову крупный контракт?
«Его цена растёт». Готовы ли в «Миннесоте» дать Капризову крупный контракт?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android