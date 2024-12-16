Кирилл Капризов вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем по ходу матча с «Вегас Голден Найтс», который недавно завершился. Игра осталась за «Вегасом», добывшим победу с итоговым счётом 3:2.

После данного матча в активе Капризова теперь 22 заброшенные шайбы в текущем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на первое место снайперского списка. Столько же шайб у немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, таким образом первое место оба хоккеиста делят между собой.

Ближайший преследователь Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй Лайтнинг» записал на свой счёт 20 заброшенных шайб.

Напомним, Капризов также находится на втором месте списка лучших бомбардиров с 47 очками, уступая Натану Маккиннону (50).

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик