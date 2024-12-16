Цуккарелло — о травме: в первый раз на пятаке я получил по голове, во второй — по яйцам

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло иронично высказался о травме паха, из-за которой он пропустил последний месяц, перенеся операцию.

«Я дважды был на пятаке. В первый раз меня ударили по голове, и я долгое время пролежал в больнице, а теперь получил по яйцам. Вот почему я остаюсь на периметре и не лезу на пятак и оставляю эту грязную работу для других парней», — приводит слова Цуккарелло журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, 37-летний норвежец вернулся в состав «Уайлд» 14 декабря и провёл два матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Всего в нынешнем сезоне на счету Цуккарелло 17 (6+11) очков в 18 играх за «Миннесоту». Он выступает за «дикарей» с сезона-2019/2020.