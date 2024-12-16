Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Цуккарелло — о травме: в первый раз на пятаке я получил по голове, во второй — по яйцам

Цуккарелло — о травме: в первый раз на пятаке я получил по голове, во второй — по яйцам
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло иронично высказался о травме паха, из-за которой он пропустил последний месяц, перенеся операцию.

«Я дважды был на пятаке. В первый раз меня ударили по голове, и я долгое время пролежал в больнице, а теперь получил по яйцам. Вот почему я остаюсь на периметре и не лезу на пятак и оставляю эту грязную работу для других парней», — приводит слова Цуккарелло журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, 37-летний норвежец вернулся в состав «Уайлд» 14 декабря и провёл два матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Всего в нынешнем сезоне на счету Цуккарелло 17 (6+11) очков в 18 играх за «Миннесоту». Он выступает за «дикарей» с сезона-2019/2020.

Материалы по теме
«Думали, что он потерял одно яичко». Фолиньо — о травме Цуккарелло после броска в пах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android