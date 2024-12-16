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Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас» в НХЛ

Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас» в НХЛ
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:2. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

Первой звездой признан канадский защитник «Вегаса» Ши Теодор, записавший в свой актив в сегодняшнем матче одну заброшенную шайбу и результативную передачу.

Второй звездой стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, отличившийся двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — шведский нападающий гостей Виктор Олофссон, на счету которого дубль.

Кирилл Капризов поиграл в гольф

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