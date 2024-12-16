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Первый номер драфта НХЛ-2024 Селебрини посетил матч НБА «Голден Стэйт» — «Даллас»

Первый номер драфта НХЛ-2024 Селебрини посетил матч НБА «Голден Стэйт» — «Даллас»
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Первый номер драфта НХЛ 2024 года, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Старз».

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

В один из моментов хоккеиста поприветствовали на интерактивном кубе арены, а Селебрини одарил зрителей ответным приветствием.

Фото: Кадр из трансляции

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 18-летний канадец провёл 21 матч, в котором набрал 20 (10+10) очков.

Напомним, Маклин Селебрини рассматривается различными североамериканскими экспертами как основной конкурент российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова за индивидуальную награду «Колдер Трофи», ежегодно вручаемую лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

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