Первый номер драфта НХЛ-2024 Селебрини посетил матч НБА «Голден Стэйт» — «Даллас»
Поделиться
Первый номер драфта НХЛ 2024 года, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Старз».
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис
В один из моментов хоккеиста поприветствовали на интерактивном кубе арены, а Селебрини одарил зрителей ответным приветствием.
Фото: Кадр из трансляции
Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 18-летний канадец провёл 21 матч, в котором набрал 20 (10+10) очков.
Напомним, Маклин Селебрини рассматривается различными североамериканскими экспертами как основной конкурент российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова за индивидуальную награду «Колдер Трофи», ежегодно вручаемую лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
07:08
-
06:41
-
06:25
-
06:24
-
06:15
-
06:02
-
05:31
-
05:31
-
05:17
-
04:50
-
04:44
-
04:43
-
03:46
-
03:03
-
01:42
-
01:36
-
00:04
- 15 декабря 2024
-
23:48
-
23:30
-
23:05
-
22:39
-
22:16
-
21:30
-
21:18
-
20:48
-
20:27
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:16
-
18:59
-
18:45
-
18:33
-
18:24
-
18:06