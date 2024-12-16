Первый номер драфта НХЛ-2024 Селебрини посетил матч НБА «Голден Стэйт» — «Даллас»

Первый номер драфта НХЛ 2024 года, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Старз».

В один из моментов хоккеиста поприветствовали на интерактивном кубе арены, а Селебрини одарил зрителей ответным приветствием.

Фото: Кадр из трансляции

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 18-летний канадец провёл 21 матч, в котором набрал 20 (10+10) очков.

Напомним, Маклин Селебрини рассматривается различными североамериканскими экспертами как основной конкурент российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова за индивидуальную награду «Колдер Трофи», ежегодно вручаемую лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.