Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 10-е поражение команды в 13-ти последних играх

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:3). Эта неудача стала для «копов» уже 10-й в 13-ти последних играх.

«Это опустошает. Мы проиграли. Мы оказывали давление в третьем периоде, но не добились результата», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, этот матч из-за травмы верхней части тела пропускал российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин, который является на данный момент её лучшим бомбардиром.

«Рейнджерс» имеют 31 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «копы» 18 декабря будут гостить у «Нэшвилл Предаторз».