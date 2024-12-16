Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 10-е поражение команды в 13-ти последних играх
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:3). Эта неудача стала для «копов» уже 10-й в 13-ти последних играх.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 18:51 2:0 Кайру (Торопченко, Шенн) – 26:33 3:0 Томас – 30:28 3:1 Берард – 50:18 3:2 Кайлли (Лафреньер, Хитил) – 51:37
«Это опустошает. Мы проиграли. Мы оказывали давление в третьем периоде, но не добились результата», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
Напомним, этот матч из-за травмы верхней части тела пропускал российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин, который является на данный момент её лучшим бомбардиром.
«Рейнджерс» имеют 31 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «копы» 18 декабря будут гостить у «Нэшвилл Предаторз».
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