Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 10-е поражение команды в 13-ти последних играх

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал 10-е поражение команды в 13-ти последних играх
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:3). Эта неудача стала для «копов» уже 10-й в 13-ти последних играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 18:51     2:0 Кайру (Торопченко, Шенн) – 26:33     3:0 Томас – 30:28     3:1 Берард – 50:18     3:2 Кайлли (Лафреньер, Хитил) – 51:37    

«Это опустошает. Мы проиграли. Мы оказывали давление в третьем периоде, но не добились результата», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, этот матч из-за травмы верхней части тела пропускал российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин, который является на данный момент её лучшим бомбардиром.

«Рейнджерс» имеют 31 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «копы» 18 декабря будут гостить у «Нэшвилл Предаторз».

Материалы по теме
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android