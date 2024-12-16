Род Бриндамор стал обладателем высшей гражданской награды Северной Каролины

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор стал обладателем Ордена Длиннолистной сосны, сообщает пресс-служба «ураганов».

Это высшая гражданская награда, которая может быть вручена только в штате Северная Каролина за исключительные заслуги перед ним и его народом.

Напомним, 54-летний Бриндамор тренирует «Харрикейнз» с 2018 года. В 2021 году канадец получил награду «Джек Адамс Эворд», ежегодно вручаемую тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Также он защищал цвета «ураганов» в качестве игрока с 2000 по 2010 год и в 2006 году помог «Каролине» стать обладателями Кубка Стэнли.

На данный момент в текущем регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» занимает третье место в Столичном дивизионе с 39 очками.