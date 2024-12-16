Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Род Бриндамор стал обладателем высшей гражданской награды Северной Каролины

Род Бриндамор стал обладателем высшей гражданской награды Северной Каролины
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор стал обладателем Ордена Длиннолистной сосны, сообщает пресс-служба «ураганов».

Это высшая гражданская награда, которая может быть вручена только в штате Северная Каролина за исключительные заслуги перед ним и его народом.

Напомним, 54-летний Бриндамор тренирует «Харрикейнз» с 2018 года. В 2021 году канадец получил награду «Джек Адамс Эворд», ежегодно вручаемую тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Также он защищал цвета «ураганов» в качестве игрока с 2000 по 2010 год и в 2006 году помог «Каролине» стать обладателями Кубка Стэнли.

На данный момент в текущем регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» занимает третье место в Столичном дивизионе с 39 очками.

Материалы по теме
Кузнецов рассказал об особенности общения главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android