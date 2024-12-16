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Алексей Ковалёв высказался о важности покорения Овечкиным рекорда Гретцки

Алексей Ковалёв высказался о важности покорения Овечкиным рекорда Гретцки
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв высказался о возможном покорении Александром Овечкиным снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

«Это огромное достижение в жизни. Дети будут смотреть на это. Они поймут, через что вы прошли и что вы сделали для хоккея», — приводит слова Ковалёв RG.

После 18 матчей в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач. На данный момент форвард продолжает восстановление от перелома малоберцовой кости.

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Гретцки на 26 шайб.

Овечкин вернулся к тренировкам с командой после перелома

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