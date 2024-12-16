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Райан Уитни: без участия России возможная победа США на ОИ-2026 не будет легитимной

Райан Уитни: без участия России возможная победа США на ОИ-2026 не будет легитимной
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Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Райан Уитни призвал допустить сборную России к участию в Олимпийских играх в 2026 году.

«Скажу в очередной раз: было бы лучше, если бы Россия сыграла на Олимпиаде, иначе даже возможная победа США не будет легитимной. Россия обязана принять участие в Олимпиаде.

Просто посмотрите на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Свечников, Овечкин, Барбашёв, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в нападении. И если ваша голова уже пошла кругом, то просто дайте мне назвать вратарей. Василевский, Шестеркин и Бобровский? Да ну нафиг!» – сказал Уитни в подкасте Spittin' Chiclets.

Напомним, в КХЛ в сезоне-2014/2015 Уитни выступал за «Сочи». Американец объявил о завершении профессиональной карьеры в 2015 году.

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