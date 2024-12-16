Капризов установил крутой рекорд, сенсационное поражение «Барселоны». Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд франшизы по голам в НХЛ, «Барселона» потерпела сенсационное домашнее поражение в матче 17-го тура Ла Лиги с «Леганесом», российские пловцы одержали победу в эстафете 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив мировой рекорд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».