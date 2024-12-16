Капризов установил крутой рекорд, сенсационное поражение «Барселоны». Главное к утру
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд франшизы по голам в НХЛ, «Барселона» потерпела сенсационное домашнее поражение в матче 17-го тура Ла Лиги с «Леганесом», российские пловцы одержали победу в эстафете 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив мировой рекорд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в НХЛ.
- «Барселона» сенсационно уступила «Леганесу» в 17-м туре Ла Лиги.
- Российские пловцы с мировым рекордом выиграли эстафету 4x100 м на ЧМ-2024.
- «Ман Юнайтед» одержал волевую победу в дерби с «Ман Сити», забив два мяча в концовке.
- 45-очковый трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Голден Стэйт». У Карри — дабл-дабл.
- Дубль Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Вегасом».
- ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия заняла второе место, США — лидеры.
- Стали известны подробности травмы 17-летнего Ламина Ямаля.
- Кирилл Капризов вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ.
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