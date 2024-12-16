Инсайдер НХЛ предложил падающим ко дну «Рейнджерс» и «Баффало» совершить необычный обмен

Инсайдер НХЛ Грег Вышински обратился к фронт-офисам «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз», переживающим катастрофический в плане результатов период, предложив обоим клубам оригинальный ход, который мог бы помочь им выйти из сложившейся ситуации.

«Послушайте нас. Послушайте и не уходите. «Рейнджерс» и «Сэйбрз», обменяйтесь тренерами», — написал Вышински в социальных сетях.

Напомним, «Рейнджерс» выиграли только три матча из последних 13, причём все эти три победы были над командами, которые также переживают не лучшее время — «Баффало», «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз». На данный момент «копов» возглавляет Питер Лавиолетт.

Ведомые Линди Раффом «Сэйбрз» и вовсе проиграли 10 последних матчей подряд.