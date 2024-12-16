Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Шестёркина высказался о заключении рекордного вратарского контракта в истории НХЛ

Агент Шестёркина высказался о заключении рекордного вратарского контракта в истории НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, высказался о заключении рекордного вратарского контракта в истории НХЛ. Россиянин подписал с «Рейнджерс» новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн.

— Перед началом сезона в прессе широко освещалось, что вы отказали «Рейнджерс» в их предыдущем предложении. Не повлиял ли этот отказ на новые переговоры? Как клуб отнёсся к позиции игрока?
— Мы общались всё лето, получился позитивный диалог. Большое спасибо генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри: он провёл хорошую работу и дал это соглашение Игорю. Контракт включает в себя не только финансовую часть, а совокупность пунктов, которые подходили игроку. Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, но всегда было понимание, что в итоге придём к договору, который устраивает обе стороны», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Моливером читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

Материалы по теме
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android