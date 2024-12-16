Агент Шестёркина высказался о заключении рекордного вратарского контракта в истории НХЛ

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, высказался о заключении рекордного вратарского контракта в истории НХЛ. Россиянин подписал с «Рейнджерс» новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн.

— Перед началом сезона в прессе широко освещалось, что вы отказали «Рейнджерс» в их предыдущем предложении. Не повлиял ли этот отказ на новые переговоры? Как клуб отнёсся к позиции игрока?

— Мы общались всё лето, получился позитивный диалог. Большое спасибо генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри: он провёл хорошую работу и дал это соглашение Игорю. Контракт включает в себя не только финансовую часть, а совокупность пунктов, которые подходили игроку. Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, но всегда было понимание, что в итоге придём к договору, который устраивает обе стороны», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Моливером читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.