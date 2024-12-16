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Кирилл Капризов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем по ходу матча с «Вегас Голден Найтс», стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

После окончания всех матчей пресс-служба НХЛ огласила имена трёх лучших хоккеистов. Третьей звездой стал форвард Коннор Бедард из «Чикаго», он отметился голом и результативной передачей в матче с «Айлендерс» (5:3).

Второй звездой стал как раз Капризов, на его счету дубль в матче с «Вегасом» (2:3).

Первой звездой был признан форвард «Торонто» Джон Таварес, оформивший натуральный хет-трик в ворота «Баффало» (5:3).

Напомним, Капризов после сегодняшней игры вышел на первое место снайперского списка НХЛ с 22 шайбами. Он делит лидирующую строчку с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик