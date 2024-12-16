Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Кирилл Капризов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем по ходу матча с «Вегас Голден Найтс», стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

После окончания всех матчей пресс-служба НХЛ огласила имена трёх лучших хоккеистов. Третьей звездой стал форвард Коннор Бедард из «Чикаго», он отметился голом и результативной передачей в матче с «Айлендерс» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Михеев (Терявяйнен, Аллан) – 09:08     1:1 Пулок – 18:43     2:1 Холл (Терявяйнен, Власик) – 19:40     2:2 Хольмстрём (Энгвалль, Маклин) – 22:25     3:2 Терявяйнен (Бедард, Власик) – 35:19 (pp)     3:3 Добсон (Нельсон, Цыплаков) – 40:47     4:3 Бедард (Донато) – 59:06     5:3 Мёрфи – 59:49    

Второй звездой стал как раз Капризов, на его счету дубль в матче с «Вегасом» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

Первой звездой был признан форвард «Торонто» Джон Таварес, оформивший натуральный хет-трик в ворота «Баффало» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Куинн (Петерка, Байрэм) – 01:03 (pp)     0:2 Так (Бенсон, Томпсон) – 02:46     1:2 Доми (Робертсон, Макманн) – 15:45     1:3 Куинн (Петерка, Самуэльссон) – 29:11     2:3 Робертсон (Макманн, Доми) – 31:20     3:3 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:41 (pp)     4:3 Таварес (Танев, Экман-Ларссон) – 33:51     5:3 Таварес (Нис, Марнер) – 57:48    

Напомним, Капризов после сегодняшней игры вышел на первое место снайперского списка НХЛ с 22 шайбами. Он делит лидирующую строчку с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

Материалы по теме
Кирилл Капризов вышел на первое место списка снайперов сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android