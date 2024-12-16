НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 декабря
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16 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Михеев (Терявяйнен, Аллан) – 09:08 1:1 Пулок – 18:43 2:1 Холл (Терявяйнен, Власик) – 19:40 2:2 Хольмстрём (Энгвалль, Маклин) – 22:25 3:2 Терявяйнен (Бедард, Власик) – 35:19 (pp) 3:3 Добсон (Нельсон, Цыплаков) – 40:47 4:3 Бедард (Донато) – 59:06 5:3 Мёрфи – 59:49
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ахо (Джарвис) – 08:28 (sh) 2:0 Каррье (Стаал, Мартинук) – 19:08 2:1 Воронков (Марченко, Проворов) – 35:52 3:1 Мартинук (Стаал, Орлов) – 37:16 4:1 Котканиеми (Нечас, Уокер) – 46:19
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Куинн (Петерка, Байрэм) – 01:03 (pp) 0:2 Так (Бенсон, Томпсон) – 02:46 1:2 Доми (Робертсон, Макманн) – 15:45 1:3 Куинн (Петерка, Самуэльссон) – 29:11 2:3 Робертсон (Макманн, Доми) – 31:20 3:3 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:41 (pp) 4:3 Таварес (Танев, Экман-Ларссон) – 33:51 5:3 Таварес (Нис, Марнер) – 57:48
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30 1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp) 1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04 2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56 2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс»». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 18:51 2:0 Кайру (Торопченко, Шенн) – 26:33 3:0 Томас – 30:28 3:1 Берард – 50:18 3:2 Кайлли (Лафреньер, Хитил) – 51:37
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