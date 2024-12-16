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Капризов установил личный рекорд по времени нахождения на льду в матче НХЛ без овертайма

Капризов установил личный рекорд по времени нахождения на льду в матче НХЛ без овертайма
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Звёздный российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду в общей сложности 28 минут и 3 секунды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

Таким образом, россиянин отметился самым большим игровым временем за карьеру в НХЛ в матчах, в которых не было овертайма. Абсолютным рекордом среди всех матчей Капризова в сильнейшей лиге мира по времени на льду стала игра с «Монреаль Канадиенс» 21 декабря 2023 года, в которой, с учётом овертайма, Кирилл сыграл в общей сложности 29 минут и 9 секунд.

Напомним, в сегодняшней игре с «рыцарями» российский форвард стал автором обеих шайб своей команды и был признан лигой второй звездой игрового дня.

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