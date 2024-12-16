Капризов установил личный рекорд по времени нахождения на льду в матче НХЛ без овертайма
Поделиться
Звёздный российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду в общей сложности 28 минут и 3 секунды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30 1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp) 1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04 2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56 2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49
Таким образом, россиянин отметился самым большим игровым временем за карьеру в НХЛ в матчах, в которых не было овертайма. Абсолютным рекордом среди всех матчей Капризова в сильнейшей лиге мира по времени на льду стала игра с «Монреаль Канадиенс» 21 декабря 2023 года, в которой, с учётом овертайма, Кирилл сыграл в общей сложности 29 минут и 9 секунд.
Напомним, в сегодняшней игре с «рыцарями» российский форвард стал автором обеих шайб своей команды и был признан лигой второй звездой игрового дня.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
09:10
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
08:13
-
08:12
-
08:10
-
07:52
-
07:37
-
07:34
-
07:08
-
06:41
-
06:25
-
06:24
-
06:15
-
06:02
-
05:31
-
05:31
-
05:17
-
04:50
-
04:44
-
04:43
-
03:46
-
03:03
-
01:42
-
01:36
-
00:04
- 15 декабря 2024
-
23:48
-
23:30
-
23:05
-
22:39
-
22:16
-
21:30
-
21:18
-
20:48