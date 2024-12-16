Капризов установил личный рекорд по времени нахождения на льду в матче НХЛ без овертайма

Звёздный российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду в общей сложности 28 минут и 3 секунды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3).

Таким образом, россиянин отметился самым большим игровым временем за карьеру в НХЛ в матчах, в которых не было овертайма. Абсолютным рекордом среди всех матчей Капризова в сильнейшей лиге мира по времени на льду стала игра с «Монреаль Канадиенс» 21 декабря 2023 года, в которой, с учётом овертайма, Кирилл сыграл в общей сложности 29 минут и 9 секунд.

Напомним, в сегодняшней игре с «рыцарями» российский форвард стал автором обеих шайб своей команды и был признан лигой второй звездой игрового дня.