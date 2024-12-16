Агент Шестёркина ответил, считает ли долгими переговоры с «Рейнджерс» по новому контракту

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, рассказал о ходе переговоров по новому рекордному контракту россиянина.

— Почему переговоры по новому контракту Игоря Шестёркина с «Рейнджерс» получились такими долгими?

— Не соглашусь с тем, что они получились долгими. Каждый раз, когда подписывается контракт такого калибра, требуется определённое время. Кстати, если сейчас посмотреть на всех хоккеистов НХЛ, которые могут подписать подобную «продлёнку», то пока это только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». Повторюсь, переговоры по топовым контрактам всегда занимают время. Главное, что в итоге все стороны пришли к общему соглашению», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.