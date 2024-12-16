Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Шестёркина ответил, считает ли долгими переговоры с «Рейнджерс» по новому контракту

Агент Шестёркина ответил, считает ли долгими переговоры с «Рейнджерс» по новому контракту
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, рассказал о ходе переговоров по новому рекордному контракту россиянина.

— Почему переговоры по новому контракту Игоря Шестёркина с «Рейнджерс» получились такими долгими?
— Не соглашусь с тем, что они получились долгими. Каждый раз, когда подписывается контракт такого калибра, требуется определённое время. Кстати, если сейчас посмотреть на всех хоккеистов НХЛ, которые могут подписать подобную «продлёнку», то пока это только Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». Повторюсь, переговоры по топовым контрактам всегда занимают время. Главное, что в итоге все стороны пришли к общему соглашению», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Моливером читайте на «Чемпионате»:
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
Эксклюзив
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android