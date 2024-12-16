Моливер: если бы Шестёркин вышел на рынок свободных агентов — речь могла пойти о $ 13 млн

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, заявил, что в случае выхода голкипера на рынок свободных агентов россиянин мог бы претендовать на зарплату в $ 13 млн и выше.

— Восемь лет и $ 92 млн ($ 11,5 млн в год) – это именно то, что вы хотели получить? Сделал ли Игорь небольшую скидку клубу?

— Если последить за американской прессой, то в ней предсказывали, что Игорь мог рассчитывать на контракт порядка $ 12 млн и более, а если бы вышел на рынок свободных агентов, то речь могла пойти о $ 13 млн и выше. Поэтому если исходить из этого, то он «оставил деньги на столе», как говорят в Америке. Да, есть небольшой уступок, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар для комплектования состава. Сделка получилась выгодной для всех: Игорь получил то, что хотел, а клуб получил топового вратаря на восемь лет. Учитывая, что потолок зарплат в НХЛ постепенно увеличивается, это win-win для обеих сторон», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.