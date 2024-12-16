Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Моливер: если бы Шестёркин вышел на рынок свободных агентов — речь могла пойти о $ 13 млн

Моливер: если бы Шестёркин вышел на рынок свободных агентов — речь могла пойти о $ 13 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, заявил, что в случае выхода голкипера на рынок свободных агентов россиянин мог бы претендовать на зарплату в $ 13 млн и выше.

— Восемь лет и $ 92 млн ($ 11,5 млн в год) – это именно то, что вы хотели получить? Сделал ли Игорь небольшую скидку клубу?
— Если последить за американской прессой, то в ней предсказывали, что Игорь мог рассчитывать на контракт порядка $ 12 млн и более, а если бы вышел на рынок свободных агентов, то речь могла пойти о $ 13 млн и выше. Поэтому если исходить из этого, то он «оставил деньги на столе», как говорят в Америке. Да, есть небольшой уступок, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар для комплектования состава. Сделка получилась выгодной для всех: Игорь получил то, что хотел, а клуб получил топового вратаря на восемь лет. Учитывая, что потолок зарплат в НХЛ постепенно увеличивается, это win-win для обеих сторон», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Моливером читайте на «Чемпионате»:
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
Эксклюзив
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android